República Checa, EUA e Itália saltam à frente na repescagem da Davis

República Checa, Estados Unidos e Itália deram um passo importante para se garantirem no Grupo Mundial da Copa Davis do ano que vem. Pela repescagem, neste sábado, os três países venceram as partidas de duplas e fizeram 2 a 1 em seus confrontos, ficando a uma vitória da classificação para a elite do tênis mundial.

Mesmo atuando em Nova Délhi, os checos Adam Plavasek e Radek Stepanek ignoraram a pressão da torcida da casa e bateram os favoritos Leander Paes e Rohan Bopanna. Depois de um primeiro set difícil, os visitantes deslancharam e fecharam em 3 a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/2.

Os italianos também se deram bem mesmo jogando longe de casa e viram Simone Bolelli e Fabio Fognini deixarem a equipe a um triunfo da vaga. Em Irkutsk, a dupla bateu os russos Evgeny Donskoy e Konstantin Kravchuk por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2).

Seguindo a toada, os Estados Unidos também ignoraram a pressão da torcida adversária e saltaram à frente no confronto diante do Usbequistão. Em Tashkent, Steve Johnson e Sam Querrey superaram os donos da casa Denis Istomin e Farrukh Dustov por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2.