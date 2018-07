República Checa bate Espanha e vai à semi na Fed Cup

A vitória sobre as espanholas foi definida somente nesta segunda por causa da chuva. O mau tempo atrapalhou a programação do fim de semana e impediu a disputa de um jogo no sábado e dos três jogos planejados para o domingo. Assim, quatro das cinco partidas do confronto foram realizadas nesta segunda.

No sábado, Carla Suarez Navarro havia colocado a Espanha na frente, ao vencer Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 0. As checas, porém, reagiram nesta segunda e empataram o duelo, com o triunfo de Klara Zakopalova sobre Maria Teresa Torro por 2 a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/1.

Na sequência, as espanholas retomaram a dianteira do placar quando Suarez Navarro superou Zakopalova por 1/6, 6/3 e 6/3. Mas a República Checa reagiu novamente e buscou a virada com vitórias no último jogo de simples e nas duplas.

Primeiro Lucie Safarova venceu Silvia Soler Espinosa por 4/6, 6/1 e 6/3. Na sequência, Zahlavova Strycova e Andrea Hlavackova bateram Suarez Navarro e Soler Espinosa por 7/6 (9/7) e 6/3, e fecharam a série.

A outra semifinal da Fed Cup terá Alemanha e Austrália. Os confrontos serão realizados nos dias 19 e 20 de abril.