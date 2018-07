República Checa começará Fed Cup sem Kvitova e Safarova

Atual campeã da Fed Cup, a República Checa vai disputar a primeira rodada da edição de 2015 sem as suas duas principais jogadoras. Petra Kvitova, a número 4 do mundo, e Lucie Safarova, a número 16, não vão participar do duelo com o Canadá, marcado para a próxima semana.

Em novembro do ano passado, Kvitova e Safarova levaram a República Checa ao terceiro título da Fed Cup em quatro anos ao triunfarem na decisão contra a Alemanha. Agora, porém, ambas vão desfalcar a equipe.

Assim, a responsabilidade de liderar o time da República Checa no duelo marcado para Quebec, nos dias 7 e 8 de fevereiro, ficará com Karolina Pliskova, de 22 anos, uma das estrelas ascendentes do tênis feminino e que está em 20º lugar no ranking da WTA.

Além de Pliskova, a equipe da República Checa também contará com Tereza Smitkova (68ª colocada no ranking mundial), Denisa Allertova (107ª) e Lucie Hradecka (142ª). Serão elas que terão a responsabilidade de manter a invencibilidade checa diante do Canadá na Fed Cup, em um confronto que será disputado em quadra dura e coberta.