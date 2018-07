República Checa confirma Kvitova e Safarova na Fed Cup

Kvitova e Safarova lideraram a equipe na conquista dos títulos de 2012 e 2011. Nesta temporada, contarão também com a dupla Andrea Hlavackova e Lucie Hradecka. A parceria foi finalista nos Jogos Olímpicos de Londres e no US Open, em 2012.

A República Checa se sagrou bicampeã da Fed Cup em novembro do ano passado, ao superar a Sérvia por 3 a 1 na série melhor-de-cinco jogos, em Praga. O país se tornou o terceiro a faturar dois títulos seguidos na história da competição, depois da Rússia (2007/2008) e da Itália (2009/2010).