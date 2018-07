República Checa encara Suíça e EUA enfrentam Holanda na Fed Cup

Atual tricampeã da Fed Cup, a República Checa fará sua estreia na próxima temporada do Grupo Mundial I da Fed Cup contra a Suíça, segundo sorteio realizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), nesta quarta-feira.

A equipe liderada por Karolina Pliskova e Petra Kvitova vai jogar em casa, com a escolha da superfície, diante da equipe suíça, de Timea Bacsinszky e da jovem Belinda Bencic. Os confrontos desta primeira rodada da elite da Fed Cup serão realizados entre os dias 10 e 11 de fevereiro.

Se confirmarem o favoritismo na rodada de abertura, as checas poderão cruzar com a Bielo-Rússia logo na sequência. As bielo-russas vão decidir o título da atual temporada contra os Estados Unidos, nos dias 11 e 12 de novembro. E, como cabeça de chave número 1 da temporada 2018, terão a Alemanha na estreia.

O time bielo-russo, a ser liderado por Victoria Azarenka, jogará em casa, com a devida escolha do piso do confronto, decidido na série melhor de cinco jogos. A Alemanha deve ser liderada por Angelique Kerber, também ex-número 1 do mundo.

A metade inferior da chave do Grupo Mundial I terá França x Bélgica e Holanda x EUA. As francesas são as favoritas neste duelo, enquanto as norte-americanas devem impor domínio no outro confronto. O time americano conta com Sloane Stephens, atual campeão do US Open, CoCo Vandewegue e a experiente Venus Williams.

O Grupo Mundial II, que também conta com oito equipes, definiu seus confrontos no mesmo sorteio. A Espanha, da número 1 Garbiñe Muguruza, vai duelar com a Itália, enquanto a Rússia, de Maria Sharapova e Svetlana Kuznetsova, terá a Eslováquia na primeira rodada. Os outros confrontos terão Austrália x Ucrânia e Romênia x Canadá.