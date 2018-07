República Checa jogará sem Berdych contra a Austrália na Copa Davis

A República Checa não vai contar com Tomas Berdych e Radek Stepanek no confronto com a Austrália, válido pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Juntos, eles asseguraram o título checo da edição de 2012 do torneio, em decisão contra a Espanha, e voltaram a repetir o feito em 2013, dessa vez em final diante da Sérvia.

Número 8 do mundo, Berdych optou por se concentrar nesta temporada seu calendário de competições da ATP após definir Dani Vallverdu como seu novo técnico, enquanto Stepanek não está em condições de entrar em quadra por causa de uma lesão.

Diante dessas ausências, Lukas Rosol e Jiri Vesely foram chamados para defender a República Checa entre os dias 6 e 8 de março, em confronto marcado para ser realizada em quadra coberta na cidade de Ostrava. Além deles, os novatos Adam Pavlasek e Jan Mertl vão compor a equipe.

Como nação independente, a República Checa perdeu o seu único confronto para a Austrália na Copa Davis, em 1997.