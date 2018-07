República Checa, Suíça e Bielo-Rússia avançam às semifinais da Fed Cup

República Checa, Suíça e Bielo-Rússia conquistaram neste domingo vaga nas semifinais da Fed Cup, versão feminina da Copa Davis. No confronto mais equilibrado, as checas eliminaram as espanholas no triunfo de Karolina Pliskova, atual número 3 do mundo, sobre Garbiñe Muguruza por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

O triunfo deixou as equipes em vantagem na série melhor de cinco, com placar de 2 a 1. E, na sequência, Barbora Strycova tratou de confirmar a vitória no duelo entre os países ao derrotar Lara Arruabarrena Vecino por duplo 6/4, tirando vantagem do fator casa e da quadra rápida e coberta localizada em Ostrava.

Com o resultado, as atuais tricampeãs da Fed Cup garantem lugar na semifinal e já vislumbram uma nova conquista. O país vem dominando o torneio nos últimos anos, vencendo cinco das últimas seis edições. As próximas adversárias das checas sairão do confronto entre Estados Unidos e Alemanha, que ainda não foi finalizado.

A outra semifinal terá Suíça e Bielo-Rússia. Jogando em casa, em Genebra, as suíças fecharam o confronto com a França por 3 a 1 na série melhor de cinco jogos. Neste domingo, o time da casa venceu as duas partidas de simples.

Belinda Bencic bateu Pauline Parmentier por 6/3 e 6/4, enquanto Timea Bacsinszky superou Kristina Mladenovic por 7/6 (7/4), 4/6 e 7/5.

Em Minsk, as bielo-russas também fizeram valer o fator casa. Elas superaram as holandesas por 4 a 1. Nos duelos de simples, Aliaksandra Sasnovich derrotou Kiki Bertens por 6/3 e 6/4, enquanto Aryna Sabalenka bateu Michaella Krajicek por 7/6 (7/5) e 6/4. Nas duplas, Olga Govortsova e Vera Lapko bateram Cindy Burger e Arantxa Rus por 6/4 e 6/2.