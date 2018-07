República Checa derrota Romênia nas duplas da Fed Cup

A República Checa continua firme na luta pelo bicampeonato na Fed Cup. Neste domingo, as atuais campeãs viraram sobre a Romênia por 3 a 2, fora de casa, e avançaram para as semifinais da competição. A adversária da próxima fase será a Suíça, que derrotou a Alemanha pelo mesmo placar.

O dia, no entanto, começou com vitória para a Romênia. Depois de empatarem por 1 a 1 no sábado, a romena Simona Halep (terceira colocada no ranking da WTA) venceu a partida contra Petra Kvitova (7.ª) por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3 -, no piso duro em Cluj.

Karolina Pliskova (12.ª colocada no ranking da WTA) entrou em quadra pressionada, pois uma derrota custaria a eliminação de seu país. Ela sofreu, mas venceu o duelo contra Monica Niculescu (40.ª). Precisou de mais de duas horas para fazer 6/4, 4/6 e 6/3 e deixar a disputa empatada em 2 a 2.

A decisão da vaga para as semifinais foi para as duplas. Pliskova, ao lado de Barbora Strycova, derrotaram Andreea Mitu e Raluca Olaru por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 14 minutos de partida - e garantiram a República Checa na próxima fase.

SUÍÇA NAS SEMIS - A Suíça também se deu bem fora de casa. Em Leipzig, na Alemanha, as visitantes precisaram do duelo de duplas para garantir a vaga. Neste domingo, o confronto também começou com empate por 1 a 1.

Belinda Bencic (11.ª), de 18 anos, abriu o dia de disputa com vitória sobre a favorita Angelique Kerber (2.ª) por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Na sequência, a alemã Annika Beck (39.ª) derrotou Timea Bacsinsky por 7/5 e 6/4, deixando a disputa empatada.

Ao lado da veterana Martina Hingis, Bencic voltou à quadra para derrotar a dupla formada por Andrea Petkovic e Anna-Lena Groenefeld por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Na comemoração, a jovem tenista deu os méritos à parceira de 35 anos. "Ela acertou todos os voleios e deu aparato para a dupla. Estou feliz de poder jogar ao lado dela. Não sou especialista em duplas", comentou.

A Suíça receberá a Alemanha na semifinal. O duelo tem previsão para acontecer em abril. Na outra chave, a França atuará em casa contra a Holanda para saber quem irá à decisão da Fed Cup.