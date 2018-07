República Checa vira sobre Rússia e mantém o domínio na Fed Cup

A República Checa conseguiu virar sobre a Rússia neste domingo e conquistou o quarto título em cinco anos na Fed Cup. Em Praga, o time da casa começou o dia com uma derrota no duelo em que Maria Sharapova venceu Petra Kvitova. Na sequência, Karolina Pliskova empatou a disputa ao bater Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

Com 2 a 2 no placar (no sábado, cada país venceu uma partida), a decisão precisou ir para o duelo de duplas. Empolgada com a vitória, Pliskova pediu para jogar e substituiu Safarova, que estava escalada para o duelo ao lado de Barbora Strycova. A dupla russa também teve mudança. Pavlyuchenkova substituiu Ekaterina Makarova e atuou ao lado de Elena Vesnina.

Depois de perder o primeiro set, a dupla anfitriã reagiu e venceu por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em 2 horas e 9 minutos. Garantiu o nono título checo - cinco como Checoslováquia e diminuiu um pouco a vantagem dos Estados Unidos, que já conquistaram a competição 17 vezes. Com o resultado, o país também igualou a marca da Rússia, campeã entre 2004 e 2008.

As checas começaram a decisão com uma quebra, mas as russas deram o troco e dominaram o restante do set inicial, fechando em 6/4. A dupla anfitriã começou apagada na sequência e precisou salvar três break points. No entanto, acordaram, conseguiram uma nova quebra, abriram 3/0 e fecharam sem dificuldades em 6/3. Pliskova e Strycova mantiveram o domínio no terceiro set e garantiram a taça com um 6/2.

Petra Kvitova e Lucie Safarova alcançaram o tetracampeonato (2011, 2012, 2014 e 2015) e se igualam a Margaret Court, Martina Navratilova e a compatriota Helena Sucova. As principais campeãs da Fed Cup são as norte-americanas Chris Evert (8), Billie Jean King (7) e Rosie Casals (6).