Revelação Raonic vence e encara Gulbis em Montecarlo

Raonic, de apenas 20 anos, foi vice-campeão do Torneio de Memphis e surpreendeu com o título em San Jose nesta temporada. Atualmente na 35.ª posição do ranking mundial, ele terá pela frente o atual 31.º da ATP.

Em outro confronto disputado neste domingo, o croata Ivan Ljubicic bateu o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e também se garantiu na segunda rodada. Agora, ele espera pela definição do vencedor do duelo entre o francês Jo-Wilfried Tsonga, 12.º cabeça de chave, e o argentino Juan Monaco.

Já o alemão Philipp Kohlschreiber sofreu para superar o casaque Andrey Golubev por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 e 6/4. Com isso, o tenista da Alemanha se credenciou para enfrentar o suíço Roger Federer, cabeça de chave número 2, na segunda rodada em Montecarlo.

HOUSTON - O norte-americano Ryan Sweeting, atual 93.º colocado do ranking mundial, venceu o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), neste domingo, e conquistou o título do Torneio de Houston, nos Estados Unidos.

Autor da eliminação do segundo cabeça de chave, Sam Querrey, logo na estreia, Sweeting derrotou na decisão o tenista que estava pré-classificado como sexto maior favorito ao título, que passou pelo brasileiro Ricardo Mello na primeira rodada.

CASABLANCA - Com uma campanha surpreendente, o espanhol Pablo Andujar se sagrou, neste domingo, campeão do Torneio de Casablanca, no Marrocos. Ele conquistou o título com uma vitória convincente sobre o italiano Potito Starace, quinto cabeça de chave, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2.