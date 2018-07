Rezai abandona e Safarova decide com Venus em Madri

Com apenas Venus como cabeça de chave nas semifinais, Rezai aparecia como favorita a tentar desbancar a número 3 do mundo no saibro espanhol. A francesa vinha de um bom resultado nas quartas, quando a eliminou a sérvia e ex-número 1 do mundo Jelena Jankovic. Já Safarova havia passado pela russa Nadia Petrova.

Com dores na coxa, a número 24 do mundo se tornou presa fácil para a checa. Rezai chegou a solicitar atendimento médico durante o primeiro set, mas não conseguiu evitar as duas quebras que garantiram a vitória para Safarova. Na hora de partir para a segunda parcial, a francesa decidiu abandonar o jogo para não agravar ainda mais a lesão.

Na final em Madri, Safarova promete ter muitas dificuldades para tentar o quinto título da carreira. Número 30 do mundo, ela vai enfrentar Venus embalada, tendo perdido apenas um set em sua campanha. Além de favorita ao título, a norte-americana já garantiu a volta à vice-liderança do ranking mundial, desbancando a dinamarquesa Caroline Wozniacki.