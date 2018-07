Rezai e Safina avançam na estreia no Marrocos

Na segunda rodada, Rezai vai duelar com uma tenista local. A número 24 do mundo enfrentará a marroquina Nadia Lalami, 497ª colocada no ranking da WTA, que superou a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Ex-número 1 do mundo, Safina massacrou a norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Já a cabeça de chave número 2 também avançou na estreia no torneio marroquino. A casaque Yaroslava Shvedova derrotou a romena Irina-Camelia Begu, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Sua próxima oponente será a russa Anastasia Pivovarova, que superou a marroquina Fatima Zahrae El Allami (6/3 e 7/6).