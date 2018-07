Rezai surpreende Venus e é campeã do Torneio de Madri

A francesa Aravane Rezai surpreendeu a americana Venus Williams neste domingo e conquistou o título do Torneio de Madri. A tenista número 24 do mundo venceu a final por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h41min de partida.

Grande sensação do torneio, Rezai faturou seu terceiro título WTA na carreira. A francesa, de 23 anos, vencera antes em Strasbourg e Bali no ano passado. Em Madri, Rezai eliminou as favoritas Justine Henin e Jelena Jankovic, ambas ex-número 1 do mundo. A francesa perdeu apenas um set na competição.

Com essa campanha no saibro espanhol, Rezai entrou em quadra sem mostrar nervosismo diante de Venus, que disputava sua 70.ª final da carreira. A experiência da americana, porém, não resistiu ao bom momento da francesa, que dominou a partida desde o início.

Sacando melhor, Rezai não teve o saque ameaçado no set inicial e abriu vantagem ao impor duas quebras sobre a rival. Venus reagiu na segunda parcial e dificultou a vida da francesa, que foi ameaçado por 13 break points. A americana faturou duas quebras, as Rezai obteve outras três quebras e definiu o jogo.