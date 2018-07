Ricardo e Álvaro Filho levam título no vôlei de praia

Com o resultado, os vice-líderes do ranking superaram os primeiros colocados na lista do Circuito e ainda desempataram o confronto direto. Até então, cada dupla tinha uma vitória neste ano. Bruno Schmidt e Pedro Solberg, que seguem na ponta do ranking, faturaram a segunda prata do ano, repetindo o resultado do Grand Slam de Haia. Eles ainda têm o ouro em Xangai e o terceiro lugar em Roma.

Ricardo e Álvaro Filho, por sua vez, subiram um degrau no pódio, após ficarem com o vice-campeonato no Mundial, disputado na semana passada. "Depois da prata no Campeonato Mundial, conquistamos nosso primeiro título, o que é muito bom para seguirmos ainda mais fortes na temporada", afirmou Ricardo.

"Já vínhamos fazendo bons torneios, conquistando a prata no Mundial, na semana passada, e um bronze numa das etapas do Circuito Mundial. Mas chegar aqui e levar o ouro é diferente. Nem tenho palavras para descrever o quanto estou feliz por esse nosso momento atual. Isso só nos dá mais forças para continuarmos crescendo e fazendo o nosso melhor", disse Álvaro Filho.

A próxima etapa do Circuito Mundial será o Grand Slam de Long Beach, nos Estados Unidos, a partir do dia 22 deste mês.