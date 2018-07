Ricardo Mello anuncia aposentadoria após o Brasil Open, em fevereiro

SÃO PAULO - Ricardo Mello anunciou nesta segunda-feira que vai abandonar o tênis profissional em fevereiro. O tenista de Campinas se aposentará após disputar o Brasil Open, sua última competição da carreira. Ele recebeu o segundo convite da organização do torneio, a ser realizado entre os dias 9 e 17 de fevereiro, em São Paulo.

Aos 32 anos, o brasileiro disputou 14 temporadas no circuito profissional. Seu momento de maior brilho aconteceu em 2004, quando se sagrou campeão do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. Com o título, Mello se igualou a Thomaz Koch, Luiz Mattar, Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Jaime Oncins e Thomaz Bellucci, os únicos brasileiros com troféus de nível ATP.

Na época, obteve sua melhor colocação no ranking da ATP, na 50ª colocação. Mello ainda tem no currículo dez participações em confrontos da Copa Davis, com oito vitórias e sete derrotas.

"Foi uma decisão difícil de ser tomada. Mas acho que fiz tudo que podia no tênis profissional e chegou a hora de parar, de me dedicar à família e a outros projetos, mas pretendo estar sempre ligado ao tênis", afirmou o brasileiro.

Mello é profissional desde 1999, mas vinha disputando torneios de menor relevância, no circuito Challenger nas últimas temporadas. Tetracampeão do Aberto de São Paulo, foi eliminado nas oitavas de final na última edição da competição. Ao todo, ele soma 15 títulos em torneios deste nível.

"A rotina de treinos, viagens e jogos passaram a ser cansativos e não prazerosos. Mas não gostaria de simplesmente deixar às quadras", declarou Mello, que tem longo histórico no Brasil Open. "Disputei nove das 12 edições já realizadas. Sempre foi um prazer disputar o único ATP do País, com o apoio da torcida, da família e dos amigos por perto".

Em 2005, Mello chegou a enfrentar o então jovem Rafael Nadal na semifinal. O espanhol, que se sagrou campeão naquele ano, voltará a disputar a competição neste ano - recebeu o primeiro convite da organização. "Em 2005 cheguei à minha primeira semifinal do torneio e fiz um jogo memorável contra Rafael Nadal", recordou o brasileiro, que foi ainda semifinalista em 2010 e 2011.

Além de Mello, o Brasil contará com Bellucci na chave principal do torneio, de nível ATP 250. Os próximos convites do torneio deverá ser anunciados nos próximos dias.