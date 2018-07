Ricardo Mello é eliminado por Cilic em Roland Garros O tenista brasileiro Ricardo Mello, 91.º do ranking, chegou a assustar Marin Cilic, 12.º do mundo, em sua estreia neste domingo em Roland Garros. O décimo favorito croata, no entanto, foi superior nos momentos decisivos e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 6/1.