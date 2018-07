Ricardo Mello estreia contra Gilles Muller em Brisbane

Os tenistas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada tenista. Mello triunfou em 2002, no Torneio Challenger de Belo Horizonte, mas foi derrotado na primeira rodada do Aberto da Austrália de 2006.

"Foi bom ter entrado em Brisbane. Espero fazer um bom torneio lá, já que tenho que defender muitos pontos nesse início de temporada. Fica difícil fazer alguma análise, pois todos os jogadores estão vindo de pré-temporada, sem ritmo de jogo, mas costumo ir bem no primeiro torneio do ano", afirmou Mello, que defenderá 110 pontos relativos ao título do Aberto de São Paulo, um torneio de nível challenger, de 2011.

Caso avance na estreia, o tenista brasileiro deverá ter um adversário ainda mais complicado na segunda rodada em Brisbane. Mello poderá enfrentar o britânico Andy Murray, cabeça de chave número 1 do torneio. O quarto colocado no rankinhg da ATP vai estrear na Austrália contra o casaque Mikhail Kukshkin.

DUPLAS - Agora separados, os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo também conheceram os adversários da primeira rodada da chave de duplas do Torneio de Brisbane. Melo e o checo Lukas Dlouhy vão encarar o alemão Tommy Haas e o também checo Radek Stepanek.

Soares, que passa a formar dupla com o norte-americano Eric Butorac, vai enfrentar o austríaco Jurgen Melzer e o alemão Philipp Petzschner, campeões do US Open de 2011 e de Wimbledon em 2010.