Ricardo Mello finaliza preparação para Aberto de SP Número 2 do Brasil - ocupa atualmente o 76º no ranking mundial -, o tenista brasileiro Ricardo Mello já encerrou a sua preparação para a disputa do Aberto de São Paulo, torneio challenger que começa na próxima segunda-feira, no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. E ele mostra confiança para buscar o seu quarto título na história da competição.