Rio Open 2020: tenistas, ingressos, onde assistir e mais informações

A chave principal do Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, começa nesta segunda-feira. O torneio de nível ATP 500 será realizado entre 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são realizadas em duas sessões de segunda-feira a quinta-feira. A sessão 1, com início às 16h30, e a Sessão Noite, a partir de 19h. De sexta-feira a domingo, o torneio terá sessão única.

O Rio Open é o primeiro ATP World Tour 500 da história do Brasil. Faz parte de um seleto grupo de 13 torneios ATP 500, sendo um dos 22 mais importantes do calendário da ATP. É um dos únicos torneios ATP 500 de saibro no mundo, junto com Barcelona e Hamburgo.

As estrelas do Rio Open

Já estão confirmados dois tenistas top 10. Um deles é Dominic Thiem, número quatro do mundo. O austríaco se tornou o maior candidato a desbancar o chamado Big 3 (Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic). O outro outro top do torneio é Matteo Berrettini, oitavo no ranking. Também disputam o torneio o campeão de 2018, Diego Schwartzman (14º), o jovem Borna Coric (28º).

Quem são os brasileiros no Rio Open

O Brasil terá três representantes na disputa em simples: Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves e Thiago Wild, os dois últimos por convite. Meligeni, por sinal, será o adversário de estreia de Thiem. Nas duplas, Bruno Soares e Marcelo Melo e seus respectivos parceiros são os favoritos.

O Rio Open tem muito orgulho de ser o maior torneio de tênis da América do Sul! Vamos representar o nosso país no circuito com muita garra mais uma vez! Tá chegando! Ingressos: https://t.co/9rV3sLhQmX pic.twitter.com/EHvg5Z7BIz — Rio Open (@RioOpenOficial) January 30, 2020

Primeiros jogos de segunda-feira

Nas simples, a partir das 16h30, o confronto entre os espanhóis Pablo Andujar enfrenta Fernando Verdasco abre o torneio na quadra Guga Kuerten. Os outros jogos envolvem o esloveno Andrej Martin diante do chileno Cristian Garin na quadra 1; o espanhol Roberto Carballes Baena contra o argentino Federico Delbonis. O primeiro brasileiro em quadra será Thiago Wild, que vai enfrentar o espanhol Alejandro Fokina às 19h na quadra Guga Kuerten.

Confira a programação de segunda-feira, primeiro dia de jogos da chave principal! #RioOpen pic.twitter.com/N7vm7lRYjn — Rio Open (@RioOpenOficial) February 16, 2020

Qual é o valor dos ingressos do Rio Open

Os ingressos já estão à venda pelo site tudus.com.br/rioopen com valores a partir de R$30. A edição de 2020 tem como novidade três tipos de pacotes comercializados: Primeira Rodada (segunda e terça) por R$ 173, Segunda Rodada (quarta e quinta) por R$ 263 e Finals (sábado e domingo) por R$ 668.

Onde assistir ao Rio Open

O canal de tevê por assinatura Sportv é vai transmitir todos jogos da quadra central do Rio Open.