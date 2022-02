Rio Open abre chave principal com presença de brasileiros e tenistas do top 10

Depois de um ano suspenso por causa da pandemia, o maior torneio de tênis da América do Sul volta a movimentar o Rio de Janeiro. Com dois tenistas entre os top 10 no ranking da ATP, o Rio Open abre sua chave principal nesta segunda-feira e espera receber 50 mil pessoas até domingo, quando será disputada a final. Como acontece desde a primeira edição, o torneio será disputado no Jockey Club Brasileiro, na zona sul carioca.

Como nomes como o do italiano Matteo Berrettini (7º no mundo) e do norueguês Casper Ruud (8º do ranking da ATP), a expectativa dos organizadores é por uma competição acompanhada de perto por grande público. Segundo a organização, todos os ingressos colocados à venda foram comercializados com antecedência. Chamou a atenção também a mudança no perfil: pela primeira vez, a maioria dos torcedores (65%) será formada por pessoas de fora do Rio, sobretudo paulistas.

Leia Também Sorteio das chaves do Rio Open coloca favoritos no caminho de brasileiros

Na avaliação de Marcia Casz, diretora geral do Rio Open, a alta procura por ingressos é reflexo de dois fatores: a vontade em se ter uma vida normal após quase dois anos de pandemia, e o retorno da competição depois da interrupção no ano passado.

"A gente está com aquela sensação de estreia, lembra um pouco a primeira edição. É emocionante voltar à ativa. Nosso objetivo é fazer um grande evento, cumprindo todas as obrigações sanitárias e trazendo de volta um torneio que fez falta ao Rio de Janeiro. O Rio Open já faz parte da alma da cidade", diz a diretora.

Marcia ressalta também a importância da competição do ponto de vista econômico. "O Rio Open tem papel importante para as finanças da cidade. Ele injeta mais de R$ 100 milhões na nossa economia ao trazer um turismo qualificado, que movimenta hotéis, restaurantes e diversos outros setores. O torneio tem uma veia turística muito importante", destaca.

ESTRUTURA

O Rio Open será disputado em uma estrutura formada por nove quadras de saibro. A principal delas fica no estádio central - batizada de Quadra Guga Kuerten - e tem capacidade para 6.200 pessoas.

Como acontece tradicionalmente, o torneio também conta com o Leblon Boulevard, área que oferece espaço para food trucks de renomados restaurantes, bares, lojas e ativações de patrocinadores. Há ainda a Praça Rio Open, onde acontecem apresentações musicais.

O acesso ao torneio só será permitido a pessoas que comprovarem o esquema vacinal completo contra a covid-19. "Estamos fazendo uma operação enorme. Vai ter muita gente fazendo esse controle de acesso, fizemos muito treinamento voltado a isso nos últimos meses", afirmou Marcia. Nas últimas semanas, a organização tem feito campanhas nas redes sociais reiterando a obrigatoriedade do comprovante de vacinação.

BRASILEIROS

Thiago Monteiro e Felipe Meligeni, tenistas garantidos na chave principal, se deram bem no sorteio da semana passada, de modo a não enfrentar na estreia cabeças de chave. Ambos enfrentam rivais vindos do qualifying. " Normalmente a gente já sabe o adversário, mas agora é esperar esses dois dias, observar os possíveis rivais e se preparar bem para a estreia", disse Thiago Monteiro.

Se vencer na primeira rodada, Thiago pode enfrentar Matteo Berrettini na segunda partida. O italiano, que é número 7 do mundo, folga na primeira jornada. Não seria a primeira vez que o tenista brasileiro se daria bem diante de um rival top 10 no Rio. Em 2016, ele superou o francês Jo-Wilfried Tsonga, na época número 9 do ranking.

Se avançar, Felipe Meligeni enfrenta o vencedor da partida entre Lorenzo Sonego e Laslo Djere. O tenista sérvio conquistou o Rio Open em 2019. A chave principal do Rio Open começa nesta segunda-feira, a partir das 16h.