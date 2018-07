Rio Open anuncia norte-americano John Isner para edição 2016

"Estou supermotivado para jogar no Rio no ano que vem. Estou no circuito há alguns anos e nunca tive a oportunidade de jogar na América do Sul. Ouvi falar muito bem do torneio, da localização, do Rio, das praias", afirmou Isner. "Não vejo a hora de me encontrar com os fãs do Brasil."

Décimo primeiro colocado no ranking da ATP, John Isner entrou para a história ao vencer o francês Nicolas Mahut numa partida de 11 horas e cinco minutos em Wimbledon em 2010. A partida, disputada em três dias, bateu diversos recordes e se tornou a mais longa da história do tênis.

Primeiro campeão do Rio Open e 5º colocado no ranking da ATP, Rafael Nadal virá novamente ao Rio em 2016, assim como o atual campeão, David Ferrer (7º na ATP). Outro destaque do circuito masculino será o francês Jo-Wilfried Tsonga, atual 10º colocado do mundo.