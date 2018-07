Rio Open anuncia russa Vera Zvonareva, ex-número 2 do ranking da WTA

RIO - A organização do Rio Open anunciou nesta quinta-feira a primeira tenista internacional a compor a chave feminina da competição que estreará no calendário em 2014. A russa Vera Zvonareva, vice-campeã de Wimbledon e do US Open, entrará na competição já como uma das favoritas ao título, apesar de estar voltando de lesão.

"Depois de todo este tempo longe das quadras estou com muita vontade de competir novamente e jogar o Rio Open será um passo muito importante no meu caminho de volta para onde eu estava. Eu também estou muito animada para jogar este torneio novo no circuito da WTA e ir ao Rio pela primeira vez," afirmou a tenista da Rússia.

Zvonareva está voltando a competir após ficar afastada das quadras por um ano e meio, desde os Jogos Olímpicos de Londres. Ela sofrera grave lesão no ombro direito e chegou a ser submetida a uma cirurgia. Seu retorno acontecerá na primeira semana de janeiro, no Torneio de Shenzhen, na China.

Depois da competição chinesa, ela vai disputar o Aberto da Austrália e o Torneio de Pattaya City. Com esta sequência, a russa deve chegar com melhor forma no Rio de Janeiro. O Rio Open será disputado entre os dias 15 e 23 de fevereiro. Zvonareva vai reforçar a lista da chave feminina que conta no momento somente com a brasileira Teliana Pereira, atual número 1 do País.

"É uma grande honra para o torneio contar com uma atleta do calibre da Vera, que foi número dois do mundo, ganhou 4 Grand Slams de duplas - incluindo mistas - fez final de simples em Wimbledon e no US Open, logo nesta primeira edição. Com certeza será mais um grande atrativo para o público e também serve de motivação para as tenistas brasileiras terem por perto uma jogadora com tantas conquistas no circuito WTA como a Vera", disse o diretor do torneio, Luiz Carvalho.

Enquanto a chave feminina ainda está sendo montada, a chave masculina já conta com medalhões como Rafael Nadal, atual líder do ranking, e David Ferrer, número três da ATP. Os brasileiros Thomaz Bellucci, Bruno Soares, Marcelo Melo e André Sá também estão confirmados em simples e duplas.