Rio Open confirma brasileiros e anuncia preço de bilhete

RIO - A organização do Rio Open anunciou nesta terça-feira o valor dos ingressos do torneio, que será realizado entre os dias 15 e 23 de fevereiro de 2014, e confirmou a presença dos tenistas brasileiros nas quadras de saibro do Rio de Janeiro. Thomaz Bellucci vai se juntar aos espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer no torneio masculino, de nível ATP 500 e premiação de US$ 1,2 milhão (R$ 2,8 milhões). Nadal, atual número 1 do mundo, já estava confirmado deste setembro. Nas duplas, Bruno Soares, Marcelo Melo e André Sá também estarão presentes.

A competição feminina, de nível WTA International, ainda não anunciou nomes de peso. Entre as brasileiras, a única confirmada é Teliana Pereira. A chave, assim como a masculina, terá 32 tenistas. A premiação será de US$ 250.000 (R$ 585 mil). O Rio Open terá entrada gratuita nos dois primeiros dias, quando haverão as partidas do qualificatório. Os ingressos vão variar de R$ 20 a R$ 350. Entre segunda e quinta-feira, a competição contará com duas sessões, das 10h às 14h e das 15h às 23h. A primeira terá os bilhetes mais baratos. A partir de sexta, haverá apenas a sessão noturna, com entradas a partir de R$ 140.