Rio Open confirma participação de Nishikori e Thiem para 2017

A organização do Rio Open anunciou nesta sexta-feira as duas primeiras estrelas da edição 2017: o japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, e o austríaco Dominic Thiem, 9º colocado no ranking mundial. O torneio da ATP de nível 500 será disputado no Jockey Clube Brasileiro, de 20 a 26 de fevereiro.

Nishikori, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, disputará a competição pela primeira vez. "Ganhar a medalha olímpica no Rio foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Eu estou super motivado para voltar ao Rio, jogar o Rio Open pela primeira vez e também ter a chance de conhecer mais da Cidade Maravilhosa. Vai ser um passo importante na minha carreira, jogar bem nas quadras de saibro do Rio," disse

Já Thiem voltará ao Rio pelo segundo ano consecutivo. Na última edição, o tenista de 23 anos foi surpreendido pelo argentino Guido Pella na semifinal e se despediu da competição. Ele, entretanto, vive a melhor temporada de sua carreira, chegou pela primeira vez no top 10 e garantiu a classificação para o ATP Finals - torneio que reúne os melhores tenistas de 2016 -, em Londres.

"Jogar o Rio Open no início deste ano foi uma experiência fantástica e foi fundamental para o meu sucesso na temporada de saibro, especialmente em Roland Garros. Quero voltar em 2017 para ganhar o título e retribuir todo o carinho que eu recebi dos fãs, logo na minha primeira participação no torneio," afirmou.

Em quatro edições, o Rio Open atraiu alguns ídolos do esporte. Além do espanhol Rafael Nadal, campeão em 2014, o compatriota David Ferrer - vencedor em 2015 -, o francês Jo-Wilfried Tsonga e o norte-americano John Isner já passaram pela competição. Entre as mulheres, destaque para a italiana Sara Errani e Francesca Schiavone.