Rio Open dá convite para Paula Gonçalves e terá três brasileiras

O Rio Open anunciou nesta segunda-feira o convite para que Paula Gonçalves dispute o torneio, que começa durante o Carnaval e tem a chancela da WTA (Associação das Tenistas Profissionais). Antes dela, Teliana Pereira e Bia Haddad Maia também haviam recebido convites. Paula é a número 286 do ranking de simples, quarta melhor do País - além de Teliana (112.ª) e Bia Maia (237.ª), também Gabriela Cé (264.ª) está à sua frente.

"Estou feliz por ter recebido esse convite para a chave do Rio Open. É sempre especial jogar em casa com toda a torcida a nosso favor, e a energia do Rio é especial . Me sinto mais experiente e mais confiante para jogar essa chave, aprendi muito ao longo do ano passado e comecei meu 2015 bem", comentou Paulinha, treinada por Carlos Kirmayr.

No fim de semana passado, Paula e Bia Maia foram vice-campeãs de duplas em Sunrise, na Flórida, em torneio da Federação Internacional de Tênis (ITF). Foi seu 14.º título em duplas. Em simples, ela tem quatro. Todos são de torneios nível ITF.

O Rio Open tem Sara Errani, italiana que ocupa o 14.º lugar no ranking, como ampla favorita, uma vez que a segunda melhor ranqueada, a romena Irina-Camelia Begu, é apenas a 40.ª da lista. Entre os destaques da edição 2015 do Rio Open estão a italiana Roberta Vinci (44.ª, líder do ranking de duplas com Errani) e a norte-americana Christina McHale (51.ª).