Rio Open de tênis abre venda de ingressos nesta sexta-feira

O Rio Open, que será disputado de 15 a 21 de fevereiro de 2016, no Jockey Club Brasileiro, coloca ingressos à venda a partir desta sexta-feira, às 10 horas, pelo site www.tudus.com.br . Quem quiser ver os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer, o francês Jo-Wilfried Tsonga e o norte-americano John Isner, além dos tenistas brasileiros, em ação deverá desembolsar de R$ 30 e R$ 640.

As entradas foram divididas em duas partes - sessão 1 e sessão noite (a partir das 17h) - e dão acesso à quadra central, com lugares marcados, e também às quadras secundárias, sem assentos pré-estabelecidos. Após a compra, o espectador pode optar por receber o ingresso em casa ou retirar na bilheteria a partir do dia 1 de fevereiro de 2016. Não será cobrada taxa de conveniência pela internet, e será permitida a compra de até 22 bilhetes por CPF e até quatro para cada sessão, sendo no máximo duas meias-entradas.

Os principais tenistas confirmados no Rio Open entrarão em quadra já na segunda (15) e terça-feira (16) para a disputa da primeira rodada da competição. A organização promete criar um ambiente de míni Grand Slam com a disputa simultânea de um ATP 500 e de um WTA Internacional.