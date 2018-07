Rio Open define datas e mantém semana no calendário da ATP

A organização do Rio Open divulgou nesta segunda-feira as datas da competição, que conta com chave masculina e feminina, na temporada 2016. Mantendo a mesma semana em que foi disputado neste ano, o maior torneio de tênis da América do Sul será realizado entre os dias 15 e 21 de fevereiro.

Com a definição, o torneio masculino do Rio Open deve manter a vantagem de ser o único ATP 500 da semana, caso a Associação de Tenistas Profissionais decida repetir em 2016 o mesmo calendário deste ano. Nesta temporada, a competição brasileira teve como concorrentes Marselha e Delray Beach, que distribuem apenas 250 pontos ao campeão e menor premiação.

Por ser mais atraente para os jogadores, o Rio Open pôde trazer em suas duas primeiras edições tenistas do calibre dos espanhóis Rafael Nadal, campeão em 2014, e David Ferrer, vitorioso neste ano. No feminino, o torneio tem menor apelo porque sofre com a dura concorrência do Premier de Dubai, um dos mais prestigiados do calendário da WTA.

Em 2016, o Rio Open terá mais um bom motivo para atrair grandes tenistas: os Jogos Olímpicos. Apesar de ser disputado no saibro, enquanto o evento olímpico terá superfície sintética, a competição de fevereiro deverá atrair atletas que buscam conhecer melhor a cidade olímpica antes da grande competição mundial.