Rio Open divulga lista de inscritos com seis tenistas do Top 30 da ATP

Com as presenças dos astros Kei Nishikori (quinto colocado do ranking) e Dominic Thiem (oitavo) confirmadas desde novembro de 2016, a ATP divulgou oficialmente nesta quarta-feira a lista completa de jogadores que entrarão em ação no Rio Open, entre os dias 20 e 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. Além dos dois tenistas posicionados entre os dez melhores do mundo, a competição terá seis jogadores do Top 30.

Os dois últimos vencedores do torneio, o espanhol David Ferrer (campeão em 2015 e 21º do ranking) e o uruguaio Pablo Cuevas (campeão em 2016 e 22º do ranking), buscarão o bicampeonato no Rio e terão a concorrência dos espanhóis Albert Ramos Vinolas (26º) e Pablo Carreno Busta (30º). O grupo estará reforçado por finalistas das três edições do Rio Open: Alexander Dolgopolov, Fabio Fognini e Guido Pella. Os brasileiros Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro também estão entre os destaques.

"Mais um ano vamos contar com uma lista de jogadores com estilos interessantes. Os nossos dois top 10, Nishikori e Thiem, são os favoritos, mas o ranking não garante títulos e eles terão que superar bons jogadores no saibro. É muito positivo também ver o Thiago Monteiro se juntando ao Thomaz em chaves de ATP 500. Os dois já tiveram bons resultados no Rio e com o empurrão da torcida podem ir longe também," disse o diretor Luiz Procopio Carvalho.

A Argentina marca presença no Rio Open - torneio de nível ATP 500 - e será representada por Federico Delbonis e Diego Schwartzman, campeões da Copa Davis, Facundo Bagnis, Horacio Zeballos e Renzo Olivo. A lista ainda conta com o italiano Paolo Lorenzi, os portugueses João Sousa e Gastão Elias, o francês Stephane Robert, o austríaco Gerald Melzer e o sérvio Dusan Lajovic. Destaque também para Tommy Robredo, que depois de cirurgia no pé busca se recolocar entre os melhores postos do ranking mundial.

Com apenas 23 dos 32 jogadores confirmados, a chave ficará completa após a definição dos quatro tenistas vindos do qualifying, quatro convidados da organização do evento, sendo um desses reservado pra tenistas da lista A+ da ATP e uma vaga de special exempt - jogadores que não são capazes de aparecer no sorteio de qualificação de um torneio, porque eles ainda estão competindo em um torneio anterior.