Rio Open batiza quadra central com nome de Guga

Gustavo Kuerten vai ganhar mais uma homenagem dos organizadores do Rio Open. Desta vez, o ex-tenista catarinense batizará a quadra central da competição carioca, de nível ATP 500 no masculino, e WTA International, no feminino. Guga será homenageado na noite do dia 15, próxima segunda-feira, primeiro dia de disputas no saibro do Jockey Club Brasileiro.

"Gustavo Kuerten é o maior ídolo do tênis nacional e sua presença no Rio Open, desde a primeira edição comprova. Sempre que entra na quadra central seja para ser homenageado, seja para assistir um jogo, levanta a torcida e recebe aplausos que chegam até a interromper os jogos, como aconteceu em partida de Rafael Nadal no Rio Open do ano passado", diz a organização do Rio Open, em comunicado.

Guga já está acostumado a ser bem recebido no Rio de Janeiro. Na primeira edição da torneio, em 2014, ganhou uma placa comemorativa em quadra entregue por Nadal. Acompanhado do espanhol, o ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros pôde assistir a um vídeo no telão com os melhores momentos de sua carreira.

No ano passado, Guga também foi prestigiou o torneio e chegou a interromper uma partida de Nadal quando entrou na arquibancada para assistir ao jogo. O público, ao avistá-lo, deu início aos aplausos que forçaram a interrupção temporária da partida.