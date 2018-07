Rio Open feminino terá apenas três tenistas do top 50 do ranking

Se o Brasil Open, torneio masculino jogado em São Paulo, terá seis oito tenistas que estão entre os 50 melhores do ranking mundial, o Rio Open, feminino, vai contar com apenas três atletas do top50. A lista de inscritas para o evento carioca foi divulgada nesta terça-feira com destaque para Sara Errani, italiana que ocupa o 14.º lugar no ranking.

Ela é ampla favorita, uma vez que a segunda melhor ranqueada, a romena Irina-Camelia Begu, é apenas a 40.ª da lista. Entre os destaques da edição 2015 do Rio Open estão a italiana Roberta Vinci (44.ª, líder do ranking de duplas com Errani) e a norte-americana Christina McHale (51.ª).

Número 30 do ranking mundial aos 19 anos, a norte-americana Madison Keys, de acordo com os organizadores do Rio Open, chegou a se inscrever no torneio, confirmou a participação com a organização, mas desistiu de jogar.

A única brasileira na lista de inscritas é Teliana Pereira. Ela deu azar porque das cinco tenistas imediatamente à frente dela no ranking mundial, quatro delas se inscreveram. Assim, a espanhola Lourdes Dominguez Lino, número 109 do mundo, conseguiu vaga e obrigou a organização a queimar um convite com Teliana, a 110.ª do ranking.

"Queria agradecer muito o Luiz Carvalho e o torneio pelo convite. Gostaria de estar entre as 100 melhores, mas a contusão no joelho no fim do ano me fez parar antes. Já estou muito melhor, motivada e queria jogar bem novamente o Rio Open e honrar essa oportunidade de jogar esse torneio incrível," comentou a brasileira.