Rival de Teliana na final de simples, alemã é campeã nas duplas em Florianópolis

Elas venceram a argentina Maria Irigoyen e a polonesa Paula Kania por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1), em 1h32min de partida, no saibro do Costão de Santinho. "Foi bastante difícil no final, principalmente quando perdemos o match point no 5/4, mas felizmente conseguimos sair com a vitória. A Laura jogou muito bem no tie-break e agora estamos muito felizes de ter duas alemãs conquistando o título de duplas", comentou Beck.

Após conquistar seu primeiro título de duplas na carreira, a alemã tentará repetir o título na chave de simples, contra Teliana. "Eu não vim aqui com expectativa de ganhar um título e agora posso ganhar dois. Amanhã vai ser muito difícil porque jogo contra todos os brasileiros, mas estou ansiosa para a partida. Espero que consiga ganhar meu segundo troféu", disse a tenista de 21 anos.

Atual número 68 do mundo, Beck vai disputar sua terceira final de nível WTA na carreira neste sábado. As duas decisões anteriores foram em Luxemburgo - foi campeã no ano passado e vice em 2013. Nesta temporada, seu melhor resultado foi a terceira rodada de Roland Garros.

Teliana, por sua vez, brigará por um título pela segunda vez no circuito profissional. Em sua primeira final, em Bogotá, neste ano, levantou o troféu. A chance de buscar o segundo título na carreira surpreende porque a brasileira quase ficou de fora da competição catarinense, em razão de dores no joelho direito. A final deste sábado está marcada para as 11 horas (de Brasília).