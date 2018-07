Rival desiste, e Djokovic avança à final em Belgrado

Djokovic buscará seu segundo título em casa, neste domingo, diante do espanhol Feliciano Lopez, que eliminou o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. O atual número dois do mundo foi o primeiro campeão do torneio sérvio em 2009, mas não conseguiu defender o troféu no ano seguinte, quando parou nas quartas de final.

Em grande momento no circuito, Djokovic poderá acumular seu quinto título no ano. Ainda sem perder em 2011, ele soma os troféus do Aberto da Austrália, do Torneio de Dubai e dos Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

Na sexta-feira, o sérvio alcançou o recorde de 26 vitórias consecutivas neste ano, ao bater o esloveno Blaz Kavcic nas quartas de final, e superou a marca de 25 triunfos do checo Ivan Lendl, registrado em 1986.