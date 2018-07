Rival desiste, e Rafael Nadal avança às oitavas em Indian Wells

INDIAN WELLS - Rafael Nadal não precisou suar para avançar no Masters 1000 de Indian Wells nesta segunda-feira. O espanhol contou com a desistência do argentino Leonardo Mayer para alcançar as oitavas de final. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o italiano Andreas Seppi e o letão Ernests Gulbis.

O abandono de Mayer, por conta de dores nas costas, vem em boa hora para Nadal. O espanhol disputa seu primeiro torneio em quadra rápida em nove meses. Com a desistência, ele ganha tempo extra para adaptar seu joelho esquerdo, que o deixou afastado do circuito por sete meses, após a estreia.

Nadal bateu o local Ryan Harrison por 2 sets a 0 em seu primeiro jogo em Indian Wells, depois de folgar na rodada de abertura por ser "bye". Se passar pelas oitavas, o espanhol poderá reencontrar seu rival Roger Federer nas quartas. O suíço entra em quadra, pela terceira rodada, ainda nesta segunda.

O espanhol busca recuperar sua melhor forma técnica e física desde que deixou o circuito no início de julho de 2012, após ser eliminado de forma precoce em Wimbledon. Ele se afastou para tratar uma lesão supostamente crônica em seu joelho esquerdo. Seu retorno aconteceu em fevereiro nas quadras de saibro da América Latina.

Nadal foi vice-campeão do Torneio de Viña del Mar, no Chile, e conquistou seu primeiro título após oito meses no Brasil Open, em São Paulo. Na sequência, levantou o troféu também em Acapulco, no México. Embalado, aceitou competir em Indian Wells para testar seu joelho em um piso rápido.

RESULTADOS

Ainda nesta segunda-feira, o sul-africano Kevin Anderson derrotou o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Garantido nas oitavas, Anderson aguarda agora o confronto francês entre Gilles Simon e Benoit Paire.