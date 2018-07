Rival desiste e Stan Wawrinka avança no US Open

Depois de sofrer para superar o brasileiro Thomaz Bellucci na segunda rodada do US Open, o suíço Stan Wawrinka nem sequer precisou entrar em quadra para avançar às oitavas de final do Grand Slam norte-americano, neste sábado, em Nova York. O atual quarto tenista do ranking mundial contou com a desistência do esloveno Blaz Kavcic e foi decretado ganhador por W.O.

Pouco antes do confronto, Kavcic desistiu do confronto por causa de dores no seu pé direito, fato que fará Wawrinka chegar descansado às oitavas de final, fase em que terá pela frente o ganhador da partida entre o espanhol Tommy Robredo e o australiano Nick Kyrgios, programada para acontecer ainda neste sábado.

Outro cabeça de chave que assegurou classificação às oitavas de final em duelo encerrado há pouco em Nova York foi o francês Jo-Wilfried Tsonga. Nono pré-classificado, ele superou o espanhol Pablo Carreño por 3 sets a 0, com triplo 6/4.

Assim, Tsonga se credenciou para encarar na próxima fase o britânico Andy Murray, que horas mais cedo derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 7/5, 4/6 e 6/2.

Já o alemão Philipp Kohlschreiber desbancou neste sábado o favoritismo do norte-americano John Isner, 13.º cabeça de chave, com uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4). Assim, terá pela frente nas oitavas de final o sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave número 1, que neste sábado eliminou o também norte-americano Sam Querrey por 3 sets a 0 (6/3, 6/2 e 6/2).