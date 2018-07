Roberta Vinci derrota checa e fatura título em Barcelona

Vinci, de 28 anos, chegou ao seu quarto título WTA na carreira. Atual número 42 do mundo, a tenista manteve o domínio das italianas em Barcelona ao vencer neste sábado. Ela foi campeã no saibro espanhol em 2009 e viu a compatriota Francesca Schiavone levar o troféu no ano passado.

Ainda neste sábado, a espanhola Anabel Medina Garrigues conquistou o título do Torneio de Estoril, em Portugal. Na final, ela superou a alemã Kristina Barrois por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1h15min. Medina Garrigues alcançou seu décimo troféu no circuito profissional.