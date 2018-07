Roberta Vinci é campeã do Torneio de Budapeste A italiana Roberta Vinci conquistou neste domingo o seu terceiro título na temporada. Cabeça de chave número 1, ela derrotou a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4, na final do Torneio de Budapeste, em partida disputada sob intenso calor, com as temperaturas chegando aos 38,4ºC na capital húngara.