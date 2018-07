Roberta Vinci é campeã do Torneio de Luxemburgo A italiana Roberta Vinci, 45ª colocada no ranking da WTA, faturou o terceiro título da sua carreira. Neste domingo, ela derrotou a alemã Julia Goerges, número 44 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 28 minutos, na final do Torneio de Luxemburgo.