Roberto Bautista Agut derrota russo na estreia em Moscou

O espanhol Roberto Bautista Agut estreou com vitória no Torneio de Moscou, na Rússia. Nesta segunda-feira, o número 16 do mundo avançou ao derrotar o russo Andrey Kuznetsov, 85º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 18 minutos.

Na sua estreia, Bautista Agut converteu quatro de 11 break points, o que foi suficiente para assegurar a sua vitória, mesmo que ele tenha perdido o seu saque duas vezes, uma em cada set. Agora, ele vai encarar o vencedor da partida entre o australiano Sam Groth e o russo Andrey Rublev.

Outro cabeça de chave que entrou em quadra nesta segunda-feira em Moscou, o italiano Andreas Seppi, número 49 do mundo, derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Número 112 do mundo, o espanhol Daniel Gimeno Traver será o adversário de estreia do letão Ernests Gulbis, 13º colocado no ranking, após pater o checo Jiri Vesely (7/5 e 6/3). Já o sérvio Filip Krajinovic, número 96 do mundo, derrotou nesta segunda-feira o tunisiano Malek Jaziri (6/4 e 6/2).

O Torneio de Moscou é um ATP 250 disputado em quadras duras e tem o francês Richard Gasquet, que não participará desta edição, como atual campeão. O canadense Milos Raonic, nono colocado no ranking, é o cabeça de chave número 1. O brasileiro Marcelo Melo vai participar da chave de duplas ao lado do croata Ivan Dodig e estreará contra os italianos Paolo Lorenzi e Andreas Seppi.