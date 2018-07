Robredo abandona e cai na estreia em Barcelona

O tenista espanhol Tommy Robredo decepcionou a torcida local nesta terça-feira e foi eliminado logo em sua estreia do Torneio de Barcelona, ao abandonar frente ao italiano Simone Bolelli quando perdia o terceiro set por 3 a 1.

Nono cabeça de chave, Robredo começou bem e venceu o primeiro set no tie-break por 9/7. Mas depois de perder o segundo por 6/4, sentiu uma lesão e desistiu na parcial decisiva. Bolelli encara o vencedor do confronto entre Mikhail Kukushkin, do Cazaquistão, e o espanhol Alberto Martin.

O austríaco Jurgen Melzer, por sua vez, não teve grandes dificuldades para confirmar o favoritismo e derrotar o equatoriano Nicolas Lapentti por duplo 6/3. Seu próximo adversário será o espanhol Oscar Hernandez. Ainda nesta terça-feira, o ucraniano Sergiy Stakhovsky passou pelo alemão Mischa Zverev por 2 a 1 (4/6, 6/4 e 6/2).

Já pela segunda rodada, o espanhol Nicolas Almagro passou pelo alemão Simon Greul por 6/1 e 6/3. O 15.º cabeça de chave pode enfrentar nas oitavas o francês Jo-Wilfried Tsonga, que estreia contra o checo Jan Hajek.