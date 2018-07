Robredo bate francês e decide título contra Andy Murray

O escocês Andy Murray terá torcida contra na decisão do Torneio de Valência, na Espanha, de nível ATP 500. Depois de ter derrotado o espanhol David Ferrer na semifinal, o tenista britânico terá pela frente na final deste domingo o também local Tommy Robredo, que neste sábado passou na semifinal pelo francês Jeremy Chardy em dois disputados tie-breaks - parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/2), em 2 horas e 1 minuto de duração.

Na carreira, Robredo chegou à sua vitória de número 500. Com 32 anos, o experiente espanhol já conquistou 12 títulos e busca o seu primeiro nesta temporada. Em 2014, ele já passou raspando em duas oportunidades - perdeu as decisões em Shenzhen, na China, e em Umag, na Croácia.

A derrota na China, aliás, foi justamente para Murray. O escocês leva vantagem no confronto direito contra Robredo. Em seis jogos até o momento, são quatro vitórias do britânico, sendo que as duas do espanhol aconteceram nos dois primeiros duelos.