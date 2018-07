Robredo e Almagro avançam às semis em Buenos Aires As fortes chuvas que caíram na capital da Argentina na sexta-feira forçaram o adiamento de todas as partidas da fase de quartas de final do Torneio de Buenos Aires para o começo da tarde deste sábado. Com a melhora do tempo, dois espanhóis deram show em quadra e garantiram ao menos um representante do país na decisão da competição, marcada para este domingo.