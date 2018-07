Robredo e Cilic estreiam com vitória no Torneio de Umag

O espanhol Tommy Robredo e o croata Marin Cilic, tenistas que estão entre os favoritos ao título, estrearam nesta quarta-feira com vitória no Torneio de Umag, na Croácia. Por serem dois dos principais cabeças de chave, ele entraram diretamente na segunda rodada e já estão agora classificados para as quartas de final.

Cabeça de chave número 2 do torneio, Robredo ganhou o confronto espanhol com Albert Ramos por duplo 6/4. Assim, ele se classificou para enfrentar outro tenista da Espanha, Pablo Carreno, que também avançou nesta quarta-feira, ao contar com o abandono do argentino Carlos Berlocq.

Cilic, por sua vez, derrotou o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Cabeça de chave número 3 do torneio, o croata jogará nas quartas de final contra o checo Lukas Rosol, que venceu o espanhol Pere Riba, também nesta quarta-feira, por 7/6 (7/4) e 6/1.