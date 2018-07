Robredo e Verdasco vencem e têm boa estreia em Cincinnati

Num dia em que a chuva atrapalhou a programação de jogos, dois tenistas espanhóis conseguiram estrear com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, nesta segunda-feira, nos Estados Unidos. Tommy Robredo e Fernando Verdasco confirmaram o favoritismo para avançar à segunda rodada do torneio.

Robredo teve uma vitória mais tranquila do que o compatriota nesta segunda-feira, ao fazer 7/6 (7/5) e 6/3 no norte-americano Jack Sock. Já Verdasco sofreu no confronto espanhol com Marcel Granollers, mas conseguiu ganhar de virada por 2 sets a 1, com parciais 5/7, 6/3 e 7/6 (7/5).

Também nesta segunda-feira, o francês Gael Monfils derrotou o argentino Federico Delbonis por 6/3, 3/6 e 6/3, o polonês Jerzy Janowicz ganhou do russo Teymuraz Gabashvili com um duplo 6/4 e o alemão Philipp Kohlschreiber venceu o francês Jeremy Chardy por 6/3, 4/6 e 6/4.