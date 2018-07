Robredo encerra série invicta de Fognini e fatura Umag

Com 31 anos, o experiente espanhol faturou o seu segundo torneio nesta temporada - o primeiro foi em Casablanca, no Marrocos. Na carreira, Robredo já tem 12 títulos. Já Fognini perdeu a chance de ganhar o seu terceiro troféu neste ano e também na carreira - os outros foram na Alemanha, em Hamburgo e em Stuttgart.

Na semifinal, no último sábado, o tenista italiano já esteve perto de ver a sua invencibilidade cair diante do francês Gael Monfils. No terceiro set, teve que salvar três match-points. Neste domingo, porém, não conseguiu resistir ao bom jogo de Robredo, que sem dó aplicou um "pneu" na primeira parcial com o 6/0. Na segunda, Fognini melhorou um pouco, mas sem chances de tirar o título do adversário.

ESTADOS UNIDOS - Em uma decisão previsível para dois tenistas com o estilo de jogo voltado para o forte saque na tentativa de ganhar o ponto com um ace ou com um voleio, o norte-americano John Isner conquistou neste domingo o título do Torneio de Atlanta, nos Estados Unidos, que é disputado em quadra dura e já serve de preparação para o US Open, Grand Slam que começa no final de agosto, em Nova York.

Por 2 sets a 1, com três tie-breaks, Isner derrotou de virada o sul-africano Kevin Anderson - com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2). Este foi o nono duelo entre os dois, o primeiro valendo um título. Com a sexta vitória sobre o rival, o norte-americano se garantiu no top 20 do ranking mundial da ATP.

A conquista de Isner foi a sétima da carreira, na qual possuiu outros sete vice-campeonatos. Nestas 14 finais que disputou, o norte-americano mostra que realmente concentra as boas apresentações dentro de casa, uma vez que 12 delas foram alcançadas nos Estados Unidos. Sua última taça no circuito foi conquistada em abril deste ano, no saibro de Houston.