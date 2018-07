Robredo estreia com vitória apertada sobre compatriota no Rio Open

RIO - Cabeça de chave número 4 do Rio Open, principal torneio de tênis no Brasil, o espanhol Tommy Robredo estreou com uma vitória apertada nesta terça-feira. Diante do seu compatriota Pablo Carreno, ele precisou de 1 hora e 37 minutos para ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Robredo já chegou a ser o número 5 do mundo, mas hoje aparece na 17ª posição. Agora, depois de ter eliminado um tenista que ocupa a 64ª posição do ranking, ele enfrentará na segunda rodada o sérvio Dusan Lajovic, que avançou no Rio Open após o abandono do italiano Filippo Volandri.

Assim como Robredo, os espanhóis Albert Ramos e Pablo Andujar também estrearam com vitória nesta terça-feira no Rio. O primeiro ganhou do argentino Leonardo Mayer por 6/2 e 6/0, enquanto o segundo derrotou o alemão Julian Reister por 6/4 e 6/3.

Mas o dia também teve derrotas de tenistas espanhóis no Rio. Marcel Granoller foi eliminado pelo português João Sousa por 2/6, 6/3 e 7/5, enquanto Nicolas Almagro perdeu para o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2/6, 6/3 e 6/0.