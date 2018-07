Robredo promete dar trabalho a Bellucci: 'Quero ganhar'

"Quero ganhar dele (risos). A verdade é que esperamos que o público desfrute muito essa ótima oportunidade de promover o tênis no Brasil", afirma Robredo, atual número 114 do mundo.

Ele espera usar o jogo-exibição como preparação para a próxima temporada, na qual buscará uma escalada no ranking da ATP e voltar ao Top 20. Bellucci sabe que o rival está trabalhando duro e espera um duelo disputado. "O Robredo teve uma lesão séria e está voltando a jogar bem, retomando o seu melhor tênis. Espero uma boa partida."

O reencontro com Robredo tem um toque diferente para o brasileiro. Em 2009, Bellucci fez a primeira final de sua carreira no Brasil Open e acabou derrotado pelo espanhol por 2 sets a 1, na Costa do Sauípe (BA). "Eu era muito jovem (tinha 21 anos), inexperiente. Agora estou mais maduro e completo", avalia o dono da casa.

Robredo já ocupou a quinta posição no ranking da ATP, em 2006, e conquistou 10 títulos na carreira. Em partidas oficiais, ele enfrentou Bellucci duas vezes, com uma vitória para cada tenista. A partida entre eles precederá o jogo entre o suíço Roger Federer e o alemão Tommy Haas, que encerra a competição no Brasil.