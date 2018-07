Robredo supera Giraldo e é campeão em Santiago O espanhol Tommy Robredo sofreu neste domingo, mas superou o colombiano Santiago Giraldo e se sagrou campeão do Torneio de Santiago, no Chile. Robredo precisou de três sets e um tie-break para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (7/5), em 2h16min de confronto.