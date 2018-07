Robredo vence italiano e vai à final em Santiago

Na decisão, neste domingo, Robredo vai duelar com o colombiano Santiago Giraldo, que também teve trabalho para avançar na competição. Giraldo precisou virar o marcador para eliminar o italiano Potito Starace, por 4/6, 7/6 (7/2) e 6/1.

Para alcançar a final, Robredo precisou mostrar poder de reação diante de Fognini. Irregular no saque - foram nove duplas faltas -, o espanhol perdeu o primeiro set e cresceu no jogo na parcial seguinte. Embalado, chegou a abrir 4/0 no terceiro set e, depois de sofrer uma quebra, aproveitou suas chances e fechou o jogo em um game disputado.

Ao fim do jogo, Robredo surpreendeu a torcida e os organizadores do torneio ao se recusar a cumprimentar o rival na rede, o que gerou um mal-estar na quadra. Inconformado, Fognini xingou o espanhol e ganhou o apoio da torcida, que não poupou vaias ao vencedor da partida.

CROÁCIA - O local Ivan Dodig e o alemão Michael Berrer serão os finalistas do Torneio de Zagreb. Surpresa da competição, Dodig eliminou na semifinal o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, terceiro cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Berrer, por sua vez, venceu o compatriota Florian Mayer, por 6/1 e 6/4.

COSTA DO SAUIPE - Os brasileiros conheceram neste sábado seus adversários de estreia no Brasil Open, que terá início na segunda-feira, na Bahia. Maior aposta do País, Thomaz Bellucci entrará direto na segunda rodada. Ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre um tenista do qualifying e o argentino Carlos Berlocq. Além de Bellucci, os favoritos Nicolas Almagro, Alberto Montañes e Alexandr Dolgopolov não jogaram a rodada de abertura.

Ricardo Mello, atual número 2 do Brasil, vai encarar o colombiano Santiago Giraldo na estreia, enquanto João Souza, o Feijão, e o jovem Guilherme Clezar farão um confronto local na primeira rodada. Fernando Romboli duelará com o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo.