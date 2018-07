Robredo vence na estreia em Hamburgo e reencontrará algoz de final em Bastad

Com o triunfo, Robredo curiosamente irá reencontrar, na segunda rodada da competição realizada em quadras de saibro, o seu improvável algoz na decisão do Torneio de Bastad, no último domingo, na Suécia. Trata-se do francês Benoit Paire, que horas mais cedo derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/1.

Em sua campanha no torneio sueco, Paire eliminou, entre outros favoritos, o belga David Goffin, cabeça de chave número 1 e hoje 14º tenista do mundo. Por causa do surpreendente desempenho, ele saltou 20 posições no ranking da ATP na última segunda e passou a ocupar o posto de 42º jogador do mundo.

Robredo, por sua vez, é o atual 21º colocado do ranking e figura como segundo maior favorito de um torneio que tem o seu compatriota Rafael Nadal como principal atração. Horas mais cedo, o atual 10º colocado da ATP estreou com vitória de virada sobre o também espanhol Fernando Verdasco.

O italiano Fabio Fognini, por sua vez, confirmou a sua condição de oitavo cabeça de chave em Hamburgo ao superar o francês Jeremy Chardy, também por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4. Assim, ele foi à segunda rodada e terá como próximo adversário o espanhol Albert Ramos-Vinolas, que na estreia passou pelo seu compatriota Nicolás Almagro por 2 sets a 0.