Rochus vence e será rival de Bellucci em Auckland

Na última segunda-feira, Bellucci estreou em Auckland com um triunfo por 2 sets a 0 sobre o português Rui Machado, em seu primeiro jogo nesta temporada de 2012. Sexto cabeça de chave na Nova Zelândia, o tenista número 1 do Brasil usa a competição desta semana como preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda.

Este será o terceiro confronto de Bellucci com Rochus, sendo que cada um obteve uma vitória até aqui. Primeiro o belga levou a melhor no Torneio de Estocolmo de 2009, quando venceu por 2 sets a 1, antes de o brasileiro dar o troco no Masters 1.000 de Miami de 2010, quando aplicou 6/3 e 6/4 no adversário.

Além do duelo que definiu o rival de Bellucci, o Torneio de Auckland contou com outros oito jogos nesta terça-feira. Em um deles, o francês Adrian Mannarino eliminou o sul-africano Kevin Anderson, quinto cabeça de chave, com duplo 6/3. Com isso, se credenciou para enfrentar na segunda rodada o ganhador do duelo entre o espanhol Fernando Verdasco, terceiro pré-classificado, e o argentino Carlos Berlocq, que contou com a desistência do italiano Filippo Volandri quando vencia o primeiro set por 6/5.

Já o alemão Philipp Kohlschreiber, oitavo cabeça de chave, se garantiu na segunda rodada ao derrotar o suíço Stephane Bohli por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/4. Agora, ele medirá forças com o norte-americano Ryan Harrison, que estreou com vitória por 2 a 0 (6/4 e 6/3) sobre o compatriota Sam Querrey.

Fora do grupo dos maiores favoritos, o checo Lukas Rosol venceu o espanhol Albert Ramos por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, e se credenciou para enfrentar o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 1, na segunda rodada em Auckland.

O francês Benoit Paire, por sua vez, eliminou o experiente espanhol Juan Carlos Ferrero com parciais de 6/3 e 6/2 e será o rival do argentino Juan Ignacio Chela, quarto cabeça de chave, na próxima fase.

DUPLAS - Bruno Soares e Marcelo Melo, ex-duplistas número 1 do Brasil, se encontraram pela primeira vez como adversários, nesta terça-feira, no torneio de duplas do Torneio de Auckland. E, atuando ao lado do norte-americano Eric Butorac, o primeiro deles levou a melhor ao vencer Melo e o checo Lukas Dlouhy por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/0.

Com o resultado, Soares e Butorac terão pela frente na segunda rodada Juan Ignacio Chela e Carlos Berlocq, que nesta terça superaram os norte-americanos Donald Young e James Cerretani por 6/1 e 7/6 (7/0).

Já Bellucci acabou eliminado logo na estreia de duplas. Ao lado do colombiano Santiago Giraldo, ele foi arrasado por Fernando Verdasco e pelo também espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que aplicaram 6/0 e 6/3.